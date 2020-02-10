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“Тарифна комісія” пояснила,
навіщо розділили платіжки

“Тарифна комісія” пояснила, навіщо розділили платіжки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:05

“Тарифна комісія” пояснила, навіщо розділили платіжки

Пропонуємо до обговорення:
Плату на обслуговування мереж виокремили з платіжки на газ.

Дивися повний текст “Тарифна комісія” пояснила, навіщо розділили платіжки.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:05

А де ринок??? Коли я зможу вибрати щось інше ніж Нафтогаз. За що я плачу податки? За що міністри отримують ох...ені зарплати??
Українець
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:29

Ранее основная часть распределения приходилась на зимние месяцы, когда идет повышение потребления природного газа. Эти суммы добавлялись


Раньше мне было тяжело только зимой. А теперь будет тяжело и летом.
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:45

  Gippo написав:
Ранее основная часть распределения приходилась на зимние месяцы, когда идет повышение потребления природного газа. Эти суммы добавлялись


Раньше мне было тяжело только зимой. А теперь будет тяжело и летом.

Зато нагрузку снизили.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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