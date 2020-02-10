Плату на обслуговування мереж виокремили з платіжки на газ.
Дивися повний текст “Тарифна комісія” пояснила, навіщо розділили платіжки.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 12:05
“Тарифна комісія” пояснила, навіщо розділили платіжки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст “Тарифна комісія” пояснила, навіщо розділили платіжки.
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:05
А де ринок??? Коли я зможу вибрати щось інше ніж Нафтогаз. За що я плачу податки? За що міністри отримують ох...ені зарплати??
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:29
Раньше мне было тяжело только зимой. А теперь будет тяжело и летом.
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:45
Зато нагрузку снизили.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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