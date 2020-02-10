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“Тарифна комісія” пояснила,
навіщо розділили платіжки

“Тарифна комісія” пояснила, навіщо розділили платіжки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:05

“Тарифна комісія” пояснила, навіщо розділили платіжки

Пропонуємо до обговорення:
Плату на обслуговування мереж виокремили з платіжки на газ.

Дивися повний текст “Тарифна комісія” пояснила, навіщо розділили платіжки.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:05

А де ринок??? Коли я зможу вибрати щось інше ніж Нафтогаз. За що я плачу податки? За що міністри отримують ох...ені зарплати??
Українець
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:29

Ранее основная часть распределения приходилась на зимние месяцы, когда идет повышение потребления природного газа. Эти суммы добавлялись


Раньше мне было тяжело только зимой. А теперь будет тяжело и летом.
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:45

  Gippo написав:
Ранее основная часть распределения приходилась на зимние месяцы, когда идет повышение потребления природного газа. Эти суммы добавлялись


Раньше мне было тяжело только зимой. А теперь будет тяжело и летом.

Зато нагрузку снизили.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:24

В переводе. Тут некоторые стали потреблять меньше газа, поступления денежной массы снизились, поэтому мы решили пойти конем - платить должны все!
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:28

Gippo Вот только не надо рассказывать, что 5 грн. в месяц (а имеено столько стоит доставка в квартиру) – это непомерно тяжелое бремя. :shock:
Что бы понимать куда идти, надо знать где ты находишься.
Vicont-UA
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:39

Завтра энергетики захотят то же самое
Потом водоканал
Потом за доставку бензина на заправку
Потом за доставку хлеба в магазин
Для тарифной комиссии рассказываю газконтора в украине это самая конченая козлячая организация пережиток совка и наше государство это поддерживает
Мне газ к дому подключали ПОЛТОРА ГОДА
Я был в Европе мне есть счем сравнивать
hurrychek
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:03

  Vicont-UA написав:Gippo Вот только не надо рассказывать, что 5 грн. в месяц (а имеено столько стоит доставка в квартиру) – это непомерно тяжелое бремя. :shock:

Вы еще забыли про комиссию банка :lol: -- тут ее некоторые уникумы "неподъемной" (C) называют
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:06

  _hunter написав:Вы еще забыли про комиссию банка


Комиссия банка - то такое. Где-то есть, где-то нет.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:08

Не потрібно розказувати що мала ціна. У мене споживання 1 куб.метр в місяць. А плата за доставку 20 грн. Вибачте за що я плачу?
649Sasha
 
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