Плату на обслуговування мереж виокремили з платіжки на газ.
Дивися повний текст “Тарифна комісія” пояснила, навіщо розділили платіжки.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 12:05
“Тарифна комісія” пояснила, навіщо розділили платіжки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст “Тарифна комісія” пояснила, навіщо розділили платіжки.
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:05
А де ринок??? Коли я зможу вибрати щось інше ніж Нафтогаз. За що я плачу податки? За що міністри отримують ох...ені зарплати??
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:29
Раньше мне было тяжело только зимой. А теперь будет тяжело и летом.
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:45
Зато нагрузку снизили.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:24
В переводе. Тут некоторые стали потреблять меньше газа, поступления денежной массы снизились, поэтому мы решили пойти конем - платить должны все!
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:28
Gippo Вот только не надо рассказывать, что 5 грн. в месяц (а имеено столько стоит доставка в квартиру) – это непомерно тяжелое бремя.
Что бы понимать куда идти, надо знать где ты находишься.
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:39
Завтра энергетики захотят то же самое
Потом водоканал
Потом за доставку бензина на заправку
Потом за доставку хлеба в магазин
Для тарифной комиссии рассказываю газконтора в украине это самая конченая козлячая организация пережиток совка и наше государство это поддерживает
Мне газ к дому подключали ПОЛТОРА ГОДА
Я был в Европе мне есть счем сравнивать
Додано: Чет 13 лют, 2020 14:03
Додано: Чет 13 лют, 2020 14:06
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Чет 13 лют, 2020 14:08
Не потрібно розказувати що мала ціна. У мене споживання 1 куб.метр в місяць. А плата за доставку 20 грн. Вибачте за що я плачу?
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