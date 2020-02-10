“Тарифна комісія” пояснила, навіщо розділили платіжки

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 14:10
Враховуючи те що за підключення оплатив кошти, труби самі проложили і роботи оплатили окремо. Обслуговування яке, а ні якого труби пластикові не гниють лежать собі в землі та й усе. При ремонті газового обладнання майстру все одно оплачую послугу, де логіка?
Додано: Чет 13 лют, 2020 14:13
В сусідній громаді був випадок. Пошкодили газапровід при будівництві інфраструктури то ще змусили заплатити за весь газ по загальному лічильнику який встановлений у облгазі. Окрім того і за ремонт заплатили магістралі усією громадою. От Вам і послуги за транспортування які раньше входили в тариф на газ а зараз відокремили.
Додано: Чет 13 лют, 2020 14:22
Якщо пенсія в районі 2000, то кожна гривня на рахунку. Не дай Бог нікому в цьому переконатися особисто.
Додано: Чет 13 лют, 2020 14:36
Так все логично вроде -- сами поломали -- сами и чините. + оплата ущерба.
Вот если бы оно "само" -- труба бы прогнила, например -- платил бы облзаг.
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