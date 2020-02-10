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“Тарифна комісія” пояснила, навіщо розділили платіжки
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Додано: Чет 13 лют, 2020 14:10
Враховуючи те що за підключення оплатив кошти, труби самі проложили і роботи оплатили окремо. Обслуговування яке, а ні якого труби пластикові не гниють лежать собі в землі та й усе. При ремонті газового обладнання майстру все одно оплачую послугу, де логіка?
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649Sasha
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Додано: Чет 13 лют, 2020 14:13
В сусідній громаді був випадок. Пошкодили газапровід при будівництві інфраструктури то ще змусили заплатити за весь газ по загальному лічильнику який встановлений у облгазі. Окрім того і за ремонт заплатили магістралі усією громадою. От Вам і послуги за транспортування які раньше входили в тариф на газ а зараз відокремили.
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649Sasha
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Додано: Чет 13 лют, 2020 14:22
_hunter написав: Vicont-UA написав:Gippo
Вот только не надо рассказывать, что 5 грн. в месяц (а имеено столько стоит доставка в квартиру) – это непомерно тяжелое бремя.
Вы еще забыли про комиссию банка
-- тут ее некоторые уникумы "неподъемной" (C) называют
Якщо пенсія в районі 2000, то кожна гривня на рахунку. Не дай Бог нікому в цьому переконатися особисто.
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L
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Додано: Чет 13 лют, 2020 14:36
649Sasha написав:
В сусідній громаді був випадок. Пошкодили газапровід при будівництві інфраструктури то ще змусили заплатити за весь газ по загальному лічильнику який встановлений у облгазі. Окрім того і за ремонт заплатили магістралі усією громадою. От Вам і послуги за транспортування які раньше входили в тариф на газ а зараз відокремили.
Так все логично вроде -- сами поломали -- сами и чините. + оплата ущерба.
Вот если бы оно "само" -- труба бы прогнила, например -- платил бы облзаг.
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_hunter
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Додано: Чет 13 лют, 2020 14:37
649Sasha написав:
Не потрібно розказувати що мала ціна. У мене споживання 1 куб.метр в місяць. А плата за доставку 20 грн. Вибачте за що я плачу?
Бред (или вранье) -- плата за доставку куба (при месячном потреблении в куб) -- под 1.5 грн.
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_hunter
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Додано: Чет 13 лют, 2020 14:42
В тому то справа що до розгляду не береться обсяз газу взагалі в платіжці за транспортування.
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649Sasha
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Додано: Чет 13 лют, 2020 15:06
649Sasha написав:
В тому то справа що до розгляду не береться обсяз газу взагалі в платіжці за транспортування.
В том-то и дело, что берется.
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_hunter
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Додано: Чет 13 лют, 2020 15:51
_hunter написав: Vicont-UA написав:Gippo
Вот только не надо рассказывать, что 5 грн. в месяц (а имеено столько стоит доставка в квартиру) – это непомерно тяжелое бремя.
Вы еще забыли про комиссию банка
-- тут ее некоторые уникумы "неподъемной" (C) называют
Вы бы заплатили за 2 грн комиссию в 20 грн? И так каждый раз.
Вот такие хитросделанные с миру по иголке, а нищему лом в задний проход имеют. И это только на комиссии.
Мне ежемесячный поход в ощад на комиссиях обходится в 140-150 грн.
Если на вашем пути будет лежать сотка, вы ее поднимите?
Или тоже неподъемные?
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 15:59
_hunter написав: 649Sasha написав:
В тому то справа що до розгляду не береться обсяз газу взагалі в платіжці за транспортування.
В том-то и дело, что берется.
Забейте в гугле - вадим когут газ
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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