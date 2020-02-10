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“Тарифна комісія” пояснила,
навіщо розділили платіжки

“Тарифна комісія” пояснила, навіщо розділили платіжки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:10

Враховуючи те що за підключення оплатив кошти, труби самі проложили і роботи оплатили окремо. Обслуговування яке, а ні якого труби пластикові не гниють лежать собі в землі та й усе. При ремонті газового обладнання майстру все одно оплачую послугу, де логіка?
649Sasha
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:13

В сусідній громаді був випадок. Пошкодили газапровід при будівництві інфраструктури то ще змусили заплатити за весь газ по загальному лічильнику який встановлений у облгазі. Окрім того і за ремонт заплатили магістралі усією громадою. От Вам і послуги за транспортування які раньше входили в тариф на газ а зараз відокремили.
649Sasha
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:22

  _hunter написав:
  Vicont-UA написав:Gippo Вот только не надо рассказывать, что 5 грн. в месяц (а имеено столько стоит доставка в квартиру) – это непомерно тяжелое бремя. :shock:

Вы еще забыли про комиссию банка :lol: -- тут ее некоторые уникумы "неподъемной" (C) называют

Якщо пенсія в районі 2000, то кожна гривня на рахунку. Не дай Бог нікому в цьому переконатися особисто.
L
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:36

  649Sasha написав:В сусідній громаді був випадок. Пошкодили газапровід при будівництві інфраструктури то ще змусили заплатити за весь газ по загальному лічильнику який встановлений у облгазі. Окрім того і за ремонт заплатили магістралі усією громадою. От Вам і послуги за транспортування які раньше входили в тариф на газ а зараз відокремили.

Так все логично вроде -- сами поломали -- сами и чините. + оплата ущерба.
Вот если бы оно "само" -- труба бы прогнила, например -- платил бы облзаг.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:37

  649Sasha написав:Не потрібно розказувати що мала ціна. У мене споживання 1 куб.метр в місяць. А плата за доставку 20 грн. Вибачте за що я плачу?

Бред (или вранье) -- плата за доставку куба (при месячном потреблении в куб) -- под 1.5 грн.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:42

В тому то справа що до розгляду не береться обсяз газу взагалі в платіжці за транспортування.
649Sasha
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:06

  649Sasha написав:В тому то справа що до розгляду не береться обсяз газу взагалі в платіжці за транспортування.

В том-то и дело, что берется.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:51

  _hunter написав:
  Vicont-UA написав:Gippo Вот только не надо рассказывать, что 5 грн. в месяц (а имеено столько стоит доставка в квартиру) – это непомерно тяжелое бремя. :shock:

Вы еще забыли про комиссию банка :lol: -- тут ее некоторые уникумы "неподъемной" (C) называют

Вы бы заплатили за 2 грн комиссию в 20 грн? И так каждый раз.
Вот такие хитросделанные с миру по иголке, а нищему лом в задний проход имеют. И это только на комиссии.
Мне ежемесячный поход в ощад на комиссиях обходится в 140-150 грн.
Если на вашем пути будет лежать сотка, вы ее поднимите?
Или тоже неподъемные?
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:59

  _hunter написав:
  649Sasha написав:В тому то справа що до розгляду не береться обсяз газу взагалі в платіжці за транспортування.

В том-то и дело, что берется.

Забейте в гугле - вадим когут газ
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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  #<12
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