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“Тарифна комісія” пояснила,
навіщо розділили платіжки

“Тарифна комісія” пояснила, навіщо розділили платіжки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:17

  p_a_l написав:
  _hunter написав:
  Vicont-UA написав:Gippo Вот только не надо рассказывать, что 5 грн. в месяц (а имеено столько стоит доставка в квартиру) – это непомерно тяжелое бремя. :shock:

Вы еще забыли про комиссию банка :lol: -- тут ее некоторые уникумы "неподъемной" (C) называют

Вы бы заплатили за 2 грн комиссию в 20 грн? И так каждый раз.
Вот такие хитросделанные с миру по иголке, а нищему лом в задний проход имеют. И это только на комиссии.
Мне ежемесячный поход в ощад на комиссиях обходится в 140-150 грн.
Если на вашем пути будет лежать сотка, вы ее поднимите?
Или тоже неподъемные?

Да уже 100 раз эту комиссию "перетерли" -- платите в Сети -- там комиссию не берут. "не умею" -- есть УкрПочта -- там в "худшем случае -- 3, в лучшем -- 0".
Кто-то взял самую большую комиссию из возможных -- и сует ее куда не придется...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:28

  p_a_l написав:вадим когут газ

Еще один "альтернативно одаренный"...
... дом едва достроен ...
Но котел уже установили. То есть пользоваться голубым топливом у его семьи есть возможность.

Вот даже чисто по человечески (не вдаваясь ни в регламент ни во все эти бюрократические заморочки) -- нафига подключать котел, если им пользоваться не планируется? -- "шоб було"?.. Еще и сам же говорит "если за год газ запустить не успеет -- придется платить еще раз"...

А, согласно нововведениям, за это тоже надо платить, даже если газом не пользуешься.

Под год уже эти "нововведениям"...
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:33

придумали новую абдираловку для народа
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:36

Классика бессмертна!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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  #<123
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