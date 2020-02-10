“Тарифна комісія” пояснила, навіщо розділили платіжки

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Vicont-UA написав:Gippo Вот только не надо рассказывать, что 5 грн. в месяц (а имеено столько стоит доставка в квартиру) – это непомерно тяжелое бремя.
Вы еще забыли про комиссию банка -- тут ее некоторые уникумы "неподъемной" (C) называют
Вы бы заплатили за 2 грн комиссию в 20 грн? И так каждый раз. Вот такие хитросделанные с миру по иголке, а нищему лом в задний проход имеют. И это только на комиссии. Мне ежемесячный поход в ощад на комиссиях обходится в 140-150 грн. Если на вашем пути будет лежать сотка, вы ее поднимите? Или тоже неподъемные?
Да уже 100 раз эту комиссию "перетерли" -- платите в Сети -- там комиссию не берут. "не умею" -- есть УкрПочта -- там в "худшем случае -- 3, в лучшем -- 0". Кто-то взял самую большую комиссию из возможных -- и сует ее куда не придется...
... дом едва достроен ... Но котел уже установили. То есть пользоваться голубым топливом у его семьи есть возможность.
Вот даже чисто по человечески (не вдаваясь ни в регламент ни во все эти бюрократические заморочки) -- нафига подключать котел, если им пользоваться не планируется? -- "шоб було"?.. Еще и сам же говорит "если за год газ запустить не успеет -- придется платить еще раз"...
А, согласно нововведениям, за это тоже надо платить, даже если газом не пользуешься.
Брехуняри. При опаленні однокімнатної квартири з сучасним котлом , теплою підлогою і утепленними стінами вийшло 862куба : 12 міс=71.83 куба в місяць. В Полтаві рахують 1.14 грн. куб. Платіжка за доставку 1,14х 71.83= 81, 89грн. Якщо влітку спалюю 7 - 8 кубів це біля 40 грн.і плюс удвічі більше 81, 89грн. І виходить із 40 грн виросло до 120 грн. Упало? БРЕХУНЯРИ. Взимку теж виходить більше.
valera2011 написав:Брехуняри. При опаленні однокімнатної квартири з сучасним котлом , теплою підлогою і утепленними стінами вийшло 862куба : 12 міс=71.83 куба в місяць. В Полтаві рахують 1.14 грн. куб. Платіжка за доставку 1,14х 71.83= 81, 89грн. Якщо влітку спалюю 7 - 8 кубів це біля 40 грн.і плюс удвічі більше 81, 89грн. І виходить із 40 грн виросло до 120 грн. Упало? БРЕХУНЯРИ. Взимку теж виходить більше.
Там кто-то как-то странно стоимость газа посчитал: лето -- ок, есть, а остальные месяцы где?