RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
“Тарифна комісія” пояснила,
навіщо розділили платіжки

“Тарифна комісія” пояснила, навіщо розділили платіжки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:45

Re: “Тарифна комісія” пояснила, навіщо розділили платіжки

  _hunter написав:А еще: "а если я не говорю по телефону -- почему я должна оплачивать абонентку?"

для страдающих склерозом - раньше так и было с мобильниками, пока жадность операторов не задавила и тарифы без абонплаты канули в лету.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
Повідомлень: 2859
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8158 раз.
Подякували: 661 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дві платіжки за газ об'єднають на одному аркуші
R2 » Чет 13 лют, 2020 12:48
1 115
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лют, 2020 12:49
p_a_l
Платіжки за січень зросли - Кабмін
R2 » Сер 12 лют, 2020 16:12
1 162
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 16:17
p_a_l
Роз'яснення щодо нової платіжки за розподіл газу 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 07 лют, 2020 12:16
36 2560
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2020 13:43
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24531)
15.02.2020 00:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.