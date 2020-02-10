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“Тарифна комісія” пояснила, навіщо розділили платіжки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:45
_hunter написав:
А еще: "а если я не говорю по телефону -- почему я должна оплачивать абонентку?"
для страдающих склерозом - раньше так и было с мобильниками, пока жадность операторов не задавила и тарифы без абонплаты канули в лету.
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