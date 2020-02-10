для страдающих склерозом - раньше так и было с мобильниками, пока жадность операторов не задавила и тарифы без абонплаты канули в лету.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:45
Re: “Тарифна комісія” пояснила, навіщо розділили платіжки
для страдающих склерозом - раньше так и было с мобильниками, пока жадность операторов не задавила и тарифы без абонплаты канули в лету.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 00:34
Во множественном числе - пожалуй. Но один такой тариф на 3mob ещё есть
Причём на мобильниках абонплата ещё туда-сюда. Человек с небольшим количеством времени исходящих звонков зачастую имеет куда большее время входящих, а они, хоть и законодательно бесплатны, всё таки услуга.
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