для страдающих склерозом - раньше так и было с мобильниками, пока жадность операторов не задавила и тарифы без абонплаты канули в лету.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:45
Re: “Тарифна комісія” пояснила, навіщо розділили платіжки
для страдающих склерозом - раньше так и было с мобильниками, пока жадность операторов не задавила и тарифы без абонплаты канули в лету.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
Додано: Суб 15 лют, 2020 00:34
Во множественном числе - пожалуй. Но один такой тариф на 3mob ещё есть
Причём на мобильниках абонплата ещё туда-сюда. Человек с небольшим количеством времени исходящих звонков зачастую имеет куда большее время входящих, а они, хоть и законодательно бесплатны, всё таки услуга.
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:32
Я в следующем предложении так и написал... -- не получилось дочитать?..
И еще раз: "есть услуга, есть условия ее предоставления -- что-то не нравится -- отключаемся".
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:54
Платіть комуналку через монобанк, там немає комісій.
Додано: Чет 20 лют, 2020 10:16
Да ну при чём здесь комиссии! Ребята, ну вдумайтесь в то, что я пишу:
до разделения (в декабре 2019 г) транспортировка стоила 18,8 копеек. А сразу после разделения - 66 копеек. И говорят, что никогда не поднимали тарифы на транспортировку. Поэтому надо увеличить ее как минимум в 2 раза. Т.е. до 1,32 грн.
Т.е. за 250 кубов плата за транспортировку еще 3 месяца назад составляла 47 гривен внутри общей платежки. А после разделения уже 165. Во сколько раз увеличилась цена транспортировки?
А вы всё про 5 грн комиссии. Блин, финансовый форум.
Додано: Чет 20 лют, 2020 10:24
Для какой мощности подключения -- финансовый, блин, форум? -- у родителей за все их два или три куба столько пришло...
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