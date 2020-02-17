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“Тарифна комісія” пояснила,
навіщо розділили платіжки

“Тарифна комісія” пояснила, навіщо розділили платіжки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:45

Re: “Тарифна комісія” пояснила, навіщо розділили платіжки

  _hunter написав:А еще: "а если я не говорю по телефону -- почему я должна оплачивать абонентку?"

для страдающих склерозом - раньше так и было с мобильниками, пока жадность операторов не задавила и тарифы без абонплаты канули в лету.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 00:34

  RomanTik написав:для страдающих склерозом - раньше так и было с мобильниками, пока жадность операторов не задавила и тарифы без абонплаты канули в лету.

Во множественном числе - пожалуй. Но один такой тариф на 3mob ещё есть 8)

Причём на мобильниках абонплата ещё туда-сюда. Человек с небольшим количеством времени исходящих звонков зачастую имеет куда большее время входящих, а они, хоть и законодательно бесплатны, всё таки услуга.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:32

  RomanTik написав:
  _hunter написав:А еще: "а если я не говорю по телефону -- почему я должна оплачивать абонентку?"

для страдающих склерозом - раньше так и было с мобильниками, пока жадность операторов не задавила и тарифы без абонплаты канули в лету.

Я в следующем предложении так и написал... -- не получилось дочитать?..
И еще раз: "есть услуга, есть условия ее предоставления -- что-то не нравится -- отключаемся".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:54

  p_a_l написав:
  _hunter написав:
  Vicont-UA написав:Gippo Вот только не надо рассказывать, что 5 грн. в месяц (а имеено столько стоит доставка в квартиру) – это непомерно тяжелое бремя. :shock:

Вы еще забыли про комиссию банка :lol: -- тут ее некоторые уникумы "неподъемной" (C) называют

Вы бы заплатили за 2 грн комиссию в 20 грн? И так каждый раз.
Вот такие хитросделанные с миру по иголке, а нищему лом в задний проход имеют. И это только на комиссии.
Мне ежемесячный поход в ощад на комиссиях обходится в 140-150 грн.
Если на вашем пути будет лежать сотка, вы ее поднимите?
Или тоже неподъемные?


Платіть комуналку через монобанк, там немає комісій.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:16

Да ну при чём здесь комиссии! Ребята, ну вдумайтесь в то, что я пишу:
до разделения (в декабре 2019 г) транспортировка стоила 18,8 копеек. А сразу после разделения - 66 копеек. И говорят, что никогда не поднимали тарифы на транспортировку. Поэтому надо увеличить ее как минимум в 2 раза. Т.е. до 1,32 грн.
Т.е. за 250 кубов плата за транспортировку еще 3 месяца назад составляла 47 гривен внутри общей платежки. А после разделения уже 165. Во сколько раз увеличилась цена транспортировки?
А вы всё про 5 грн комиссии. Блин, финансовый форум.
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:24

  Gippo написав:Да ну при чём здесь комиссии! Ребята, ну вдумайтесь в то, что я пишу:
до разделения (в декабре 2019 г) транспортировка стоила 18,8 копеек. А сразу после разделения - 66 копеек. И говорят, что никогда не поднимали тарифы на транспортировку. Поэтому надо увеличить ее как минимум в 2 раза. Т.е. до 1,32 грн.
Т.е. за 250 кубов плата за транспортировку еще 3 месяца назад составляла 47 гривен внутри общей платежки. А после разделения уже 165. Во сколько раз увеличилась цена транспортировки?
А вы всё про 5 грн комиссии. Блин, финансовый форум.

Для какой мощности подключения -- финансовый, блин, форум? -- у родителей за все их два или три куба столько пришло...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:57

_hunter А раньше в тарифах доставка(абонплата),не учитывалась?Ты наверное был бы двумя руками-ЗА абонплату на воздух......-"А не нравится,перекрой кислород петлёй на шее".
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:16

  chumakcm1430 написав:_hunter А раньше в тарифах доставка(абонплата),не учитывалась?Ты наверное был бы двумя руками-ЗА абонплату на воздух......-"А не нравится,перекрой кислород петлёй на шее".

Раньше учитывалась. И сечас учитывается. В чем вопрос?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:18

  _hunter написав:
  chumakcm1430 написав:_hunter А раньше в тарифах доставка(абонплата),не учитывалась?Ты наверное был бы двумя руками-ЗА абонплату на воздух......-"А не нравится,перекрой кислород петлёй на шее".

Раньше учитывалась. И сечас учитывается. В чем вопрос?

Так зачем тогда в сложившейся ситуации,нужен этот "разводняк" с разделением?Растолкуй ПЖЛ,вдруг проникнусь и стану сторонником.Только без заумной мишуры.Как говорил,кто-то из великих:...."если не можешь сложную вещь, объяснить элементарно просто, для понимания всеми окружающими,ты или сам её не понимаешь или же прощелыга".А знания(чего либо),без понимания...мертвы и бесполезны!
chumakcm1430
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