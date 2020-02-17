“Тарифна комісія” пояснила, навіщо розділили платіжки

Додано: Чет 20 лют, 2020 10:16

Да ну при чём здесь комиссии! Ребята, ну вдумайтесь в то, что я пишу:

до разделения (в декабре 2019 г) транспортировка стоила 18,8 копеек. А сразу после разделения - 66 копеек. И говорят, что никогда не поднимали тарифы на транспортировку. Поэтому надо увеличить ее как минимум в 2 раза. Т.е. до 1,32 грн.

Т.е. за 250 кубов плата за транспортировку еще 3 месяца назад составляла 47 гривен внутри общей платежки. А после разделения уже 165. Во сколько раз увеличилась цена транспортировки?

А вы всё про 5 грн комиссии. Блин, финансовый форум.