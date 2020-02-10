Споживачі для зручності будуть отримувати дві платіжки за газ на одному аркуші паперу.
Дивися повний текст Дві платіжки за газ об'єднають на одному аркуші.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:48
Дві платіжки за газ об'єднають на одному аркуші
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дві платіжки за газ об'єднають на одному аркуші.
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:49
А что они разве были на разных?
Мне на одном приходили, но платить не собираюсь.
Они сами не знают что у них да как.
Для того чтобы разгрузить с плечей потребителя (как они написали) предлагаю на каждый куб газа отдельную платежку, но все на одном листе.
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|