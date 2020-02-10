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Дві платіжки за газ
об'єднають на одному аркуші

Дві платіжки за газ об'єднають на одному аркуші
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:48

Дві платіжки за газ об'єднають на одному аркуші

Пропонуємо до обговорення:
Споживачі для зручності будуть отримувати дві платіжки за газ на одному аркуші паперу.

Дивися повний текст Дві платіжки за газ об'єднають на одному аркуші.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:49

А что они разве были на разных?
Мне на одном приходили, но платить не собираюсь.
Они сами не знают что у них да как.

Для того чтобы разгрузить с плечей потребителя (как они написали) предлагаю на каждый куб газа отдельную платежку, но все на одном листе.
p_a_l
 
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