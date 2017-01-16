"Укрпошта" призупинила відправку посилок до Китаю через...

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Щодо спалахів коронавірусу в Китаї



Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) щодо спалахів коронавірусу в Китаї наразі не вводить ніяких заборон для переміщення товарів через кордони і міжнародної торгівлі. Вона повідомляє про безпечність посилок. Люди, які отримують посилки з Китаю, не схильні до ризику зараження. Укрпошта стежить за ситуацією і перебуває на постійному зв'язку із Міністерством охорони здоров‘я в Україні та нашими партнерами в Китаї.



Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано. У офіційних призначених поштових операторів-партнерів Укрпошти всі відправлення проходять сувору перевірку, рентген-догляд, заборонені чи небезпечні речі не приймаються та не випускаються за кордон. Вони діють відповідно до норм Всесвітнього поштового союзу та ВООЗ.



Просимо довіряти тільки офіційним джерелам і не поширювати неправдиву інформацію.



Щодо доставки вихідних поштових відправлень на експорт з України до Китаю



Жодних заборон зі сторони Національної пошти Китаю на разі не має. Однак, у зв’язку зі значним скороченням більшістю авіакомпаній рейсів до Китаю на не визначний термін, приймання усіх видів відправлень ДО КИТАЮ тимчасово призупинено.



Всі виправлення прийняті до 11 лютого будуть доставлені, однак загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені.



Щодо доставки імпортних поштових відправлень з території Китаю, які надходять до України



Національної пошти Китаю та інші логістичні партнери, які здійснюють доставку з цієї країни до України, не мають жодних заборон від ВООЗ та Всесвітнього поштового союзу на вивіз пошти з території Китаю. Однак, через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній, терміни транзиту пошти до України можуть бути збільшені.



Прохання врахувати цю інформацію при плануванні ваших відправлень. Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

