"Укрпошта" призупинила відправку посилок до Китаю через...

Додано: Чет 13 лют, 2020 22:20

GUD написав: значит дело с вирусом действительно плохо... значит дело с вирусом действительно плохо...

Сегодня на РБК случайно прочитал новость -«Газпром» из-за вируса перевел переговоры с Китаем в дистанционный режим.С одной стороны, есть повод кому-то порадоваться, что "у соседа корова сдохла", но меня больше всего напрягла фраза в тексте новости - "Есть временные рекомендации Министерства здравоохранения Китаяи не посещать места массового сбора населенияВот и думайте после этого, насколько серьёзной проблемой этот вирус считает само китайское правительство, что даёт такие "рекомендации".PS: за последние 3 недели у меня АлиЕкспресс трижды переносил сроки доставки посылки и соответственно, срок гарантированного возврата денег в случае проблем с товаром или с доставкой. Т.е. они не отказываются, заказ отменить не дают, спор открыть не дают, а срок заказа сдвигают и сдвигают... Там делов-то на 6 баксов, ну и фиг с ними, но подозрительно, за многие годы это впервые у меня такое.