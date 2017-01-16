АТ "Укрпошта" тимчасово припинило надсилати всі види посилки в Китай.
Дивися повний текст \"Укрпошта\" призупинила відправку посилок до Китаю через коронавірус.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 13:00
"Укрпошта" призупинила відправку посилок до Китаю через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрпошта\" призупинила відправку посилок до Китаю через коронавірус.
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:00
Раз логисты сами ( раз не имеют никаких запретов от ВОЗ) сократили рейсы на столь выгодном и стабильном направлении, значит дело с вирусом действительно плохо... Или из за мер по карантину сократилось производство и нечего возить? Или то и другое? В любом случае может возникнуть дефицит всякой "китайщины". Начиная от смартфонов и дешёвой одежды и заканчивая запчастями, сырьём и "полуфабрикатами" для "отечественного" производителя.
Востаннє редагувалось GUD в Чет 13 лют, 2020 13:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:02
Re:
не понял посылки из Украины в Китай или из Китая в Украину ???
в тексте вроде как в Китай ? ( не вижу логики)
вот первоисточник
сколько я уже буду делать работу за ваших журналистов ?
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:57
Re:
Логика как раз есть... Не отправляют в Китай, так как перевозчики не хотят туда ездить, несмотря на отсутствие запретов. Соответственно и обратно некому возить, кроме официальной почты, у которой собственного транспорта тоже не много, в основном логистические подрядчики, которые, опять же не хотят возить из/в Китай. И могут возникнут проблемы, о которых я писал выше. Дефицит "китайщины".
Додано: Чет 13 лют, 2020 19:29
Re:
Додано: Чет 13 лют, 2020 22:20
Re:
Сегодня на РБК случайно прочитал новость -
С одной стороны, есть повод кому-то порадоваться, что "у соседа корова сдохла", но меня больше всего напрягла фраза в тексте новости - "Есть временные рекомендации Министерства здравоохранения Китая служащим государственных компаний Китая находиться дома и не посещать места массового сбора населения
Вот и думайте после этого, насколько серьёзной проблемой этот вирус считает само китайское правительство, что даёт такие "рекомендации".
PS: за последние 3 недели у меня АлиЕкспресс трижды переносил сроки доставки посылки и соответственно, срок гарантированного возврата денег в случае проблем с товаром или с доставкой. Т.е. они не отказываются, заказ отменить не дают, спор открыть не дают, а срок заказа сдвигают и сдвигают... Там делов-то на 6 баксов, ну и фиг с ними, но подозрительно, за многие годы это впервые у меня такое.
Додано: Чет 13 лют, 2020 23:14
LutsMan Да ладно из Китая, от туда еще более-менее вразумительные сроки. А вот что в Киеве творится не понятно - у меня 4 посылки в ММПО валяются, одна из них - "29.01.2020. Надійшло для сортування, Україна, КИЇВ ММПО, 03928". 14 дней при обычном 1 дне. При том что Нова Пошта, Мист Экспресс, как и раньше доставляют быстро.
Додано: Чет 13 лют, 2020 23:53
Мой заказ вылежал 38 дней в Китае и прибыл в Киев 11\02. Доставка в Киевскую область. Зачем-то свозили на пару дней во Львов и с 13\02 снова вернулся в ДОП Киев № 03909.
Наверное, Укрпошта хочет перевыполнить план по перевозкам посылок.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 00:33
warlamp Не, у меня с десяток посылок из Китая (после паники по поводу короВавируса) успешно отправлены и получены. Четыре, прошедшие таможню, сортируются (видимо в сортир). Только одна жалкая мышатина для компа за 5 долларов с 29-го января ждет обрести себе нового хозяина и страдает в Китае
Додано: П'ят 14 лют, 2020 00:45
по таможне расскажите как платятся эти налоги ? это сложно бюрократически или нет ? хочу что-то заказать больше 150 евро
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
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