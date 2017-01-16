"Укрпошта" призупинила відправку посилок до Китаю через...

Додано: Чет 13 лют, 2020 23:53

Мой заказ вылежал 38 дней в Китае и прибыл в Киев 11\02. Доставка в Киевскую область. Зачем-то свозили на пару дней во Львов и с 13\02 снова вернулся в ДОП Киев № 03909.

Наверное, Укрпошта хочет перевыполнить план по перевозкам посылок.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.