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"Укрпошта" призупинила відправку
посилок до Китаю через...

"Укрпошта" призупинила відправку посилок до Китаю через...
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:00

"Укрпошта" призупинила відправку посилок до Китаю через...

Пропонуємо до обговорення:
АТ "Укрпошта" тимчасово припинило надсилати всі види посилки в Китай.

Дивися повний текст \"Укрпошта\" призупинила відправку посилок до Китаю через коронавірус.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:00

Раз логисты сами ( раз не имеют никаких запретов от ВОЗ) сократили рейсы на столь выгодном и стабильном направлении, значит дело с вирусом действительно плохо... Или из за мер по карантину сократилось производство и нечего возить? Или то и другое? В любом случае может возникнуть дефицит всякой "китайщины". Начиная от смартфонов и дешёвой одежды и заканчивая запчастями, сырьём и "полуфабрикатами" для "отечественного" производителя.
Востаннє редагувалось GUD в Чет 13 лют, 2020 13:58, всього редагувалось 1 раз.
GUD
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:02

Re:

не понял посылки из Украины в Китай или из Китая в Украину ???
в тексте вроде как в Китай ? ( не вижу логики)
вот первоисточник

https://www.ukrposhta.ua/ua/news/57042- ... novljutsja

Шановні клієнти!

Щодо спалахів коронавірусу в Китаї

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) щодо спалахів коронавірусу в Китаї наразі не вводить ніяких заборон для переміщення товарів через кордони і міжнародної торгівлі. Вона повідомляє про безпечність посилок. Люди, які отримують посилки з Китаю, не схильні до ризику зараження. Укрпошта стежить за ситуацією і перебуває на постійному зв'язку із Міністерством охорони здоров‘я в Україні та нашими партнерами в Китаї.

Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано. У офіційних призначених поштових операторів-партнерів Укрпошти всі відправлення проходять сувору перевірку, рентген-догляд, заборонені чи небезпечні речі не приймаються та не випускаються за кордон. Вони діють відповідно до норм Всесвітнього поштового союзу та ВООЗ.

Просимо довіряти тільки офіційним джерелам і не поширювати неправдиву інформацію.

Щодо доставки вихідних поштових відправлень на експорт з України до Китаю

Жодних заборон зі сторони Національної пошти Китаю на разі не має. Однак, у зв’язку зі значним скороченням більшістю авіакомпаній рейсів до Китаю на не визначний термін, приймання усіх видів відправлень ДО КИТАЮ тимчасово призупинено.

Всі виправлення прийняті до 11 лютого будуть доставлені, однак загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені.

Щодо доставки імпортних поштових відправлень з території Китаю, які надходять до України

Національної пошти Китаю та інші логістичні партнери, які здійснюють доставку з цієї країни до України, не мають жодних заборон від ВООЗ та Всесвітнього поштового союзу на вивіз пошти з території Китаю. Однак, через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній, терміни транзиту пошти до України можуть бути збільшені.

Прохання врахувати цю інформацію при плануванні ваших відправлень. Приносимо вибачення за тимчасові незручності.
сколько я уже буду делать работу за ваших журналистов ? :roll:
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:57

Re:

  yama написав:не понял посылки из Украины в Китай или из Китая в Украину ???
в тексте вроде как в Китай ? ( не вижу логики)
вот первоисточник

Логика как раз есть... Не отправляют в Китай, так как перевозчики не хотят туда ездить, несмотря на отсутствие запретов. Соответственно и обратно некому возить, кроме официальной почты, у которой собственного транспорта тоже не много, в основном логистические подрядчики, которые, опять же не хотят возить из/в Китай. И могут возникнут проблемы, о которых я писал выше. Дефицит "китайщины".
GUD
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:29

Re:

  GUD написав:В любом случае может возникнуть дефицит всякой "китайщины"

Беда. Кто-то чехольчик вовремя не получит. Контейнеровозы тоже не плавают? Т2 тоже из-за вируса второй раз подорожали. :D
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 22:20

Re:

  GUD написав:значит дело с вирусом действительно плохо...

Сегодня на РБК случайно прочитал новость - https://www.rbc.ru/business/13/02/2020/5e45402a9a794749f30b92b8 «Газпром» из-за вируса перевел переговоры с Китаем в дистанционный режим.
С одной стороны, есть повод кому-то порадоваться, что "у соседа корова сдохла", но меня больше всего напрягла фраза в тексте новости - "Есть временные рекомендации Министерства здравоохранения Китая служащим государственных компаний Китая находиться дома и не посещать места массового сбора населения
Вот и думайте после этого, насколько серьёзной проблемой этот вирус считает само китайское правительство, что даёт такие "рекомендации".
PS: за последние 3 недели у меня АлиЕкспресс трижды переносил сроки доставки посылки и соответственно, срок гарантированного возврата денег в случае проблем с товаром или с доставкой. Т.е. они не отказываются, заказ отменить не дают, спор открыть не дают, а срок заказа сдвигают и сдвигают... Там делов-то на 6 баксов, ну и фиг с ними, но подозрительно, за многие годы это впервые у меня такое.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 23:14

LutsMan Да ладно из Китая, от туда еще более-менее вразумительные сроки. А вот что в Киеве творится не понятно - у меня 4 посылки в ММПО валяются, одна из них - "29.01.2020. Надійшло для сортування, Україна, КИЇВ ММПО, 03928". 14 дней при обычном 1 дне. При том что Нова Пошта, Мист Экспресс, как и раньше доставляют быстро.
Vovick
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 23:53

Мой заказ вылежал 38 дней в Китае и прибыл в Киев 11\02. Доставка в Киевскую область. Зачем-то свозили на пару дней во Львов и с 13\02 снова вернулся в ДОП Киев № 03909.
Наверное, Укрпошта хочет перевыполнить план по перевозкам посылок.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 00:33

warlamp Не, у меня с десяток посылок из Китая (после паники по поводу короВавируса) успешно отправлены и получены. Четыре, прошедшие таможню, сортируются (видимо в сортир). Только одна жалкая мышатина для компа за 5 долларов с 29-го января ждет обрести себе нового хозяина и страдает в Китае :)
Vovick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 00:45

  Vovick написав:warlamp Не, у меня с десяток посылок из Китая (после паники по поводу короВавируса) успешно отправлены и получены. Четыре, прошедшие таможню, сортируются (видимо в сортир). Только одна жалкая мышатина для компа за 5 долларов с 29-го января ждет обрести себе нового хозяина и страдает в Китае :)

по таможне расскажите как платятся эти налоги ? это сложно бюрократически или нет ? хочу что-то заказать больше 150 евро
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
yama
 
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