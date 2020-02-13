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"Укрпошта" призупинила відправку
посилок до Китаю через...

"Укрпошта" призупинила відправку посилок до Китаю через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 01:58

  yama написав:по таможне расскажите как платятся эти налоги ? это сложно бюрократически или нет ? хочу что-то заказать больше 150 евро

BTW, налоги сейчас начиная с сотки, а не со 150. Сложность процедур зависит от местного доставщика и собственного желания. Если Новая Почта, то можно или заниматься растаможкой самостоятельно или поручить им и все налоги и услуги их брокера оплатить уже им при получении посылки. Они пришлют письмо на элпочту с вопросом по какому пути идти.

Если китайцы, как они это обычно делают, занизят стоимость посылки, есть шанс, что таможня поверит и пропустит без налогов, но тут, как повезёт.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 08:14

yama Я получал на традиционной почте телефон летом. Забыл уже, кажется приходила СМС-ка с сообщением - на какой счет и сколько нужно оплатить. Но могу и соврать, честное слово, запамятовал.
Vovick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:38

  LutsMan написав:
  GUD написав:значит дело с вирусом действительно плохо...

Сегодня на РБК случайно прочитал новость - https://www.rbc.ru/business/13/02/2020/5e45402a9a794749f30b92b8 «Газпром» из-за вируса перевел переговоры с Китаем в дистанционный режим.
С одной стороны, есть повод кому-то порадоваться, что "у соседа корова сдохла", но меня больше всего напрягла фраза в тексте новости - "Есть временные рекомендации Министерства здравоохранения Китая служащим государственных компаний Китая находиться дома и не посещать места массового сбора населения
Вот и думайте после этого, насколько серьёзной проблемой этот вирус считает само китайское правительство, что даёт такие "рекомендации".
PS: за последние 3 недели у меня АлиЕкспресс трижды переносил сроки доставки посылки...

Это они вам шанс даю одуматься - спасают жизнь... :)
Sam17a
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:32

Sam17a Вы про Газпром или про доставку посылок из Китая? :)
Vovick
 
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  #<12
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