"Укрпошта" призупинила відправку посилок до Китаю через...
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yama написав:по таможне расскажите как платятся эти налоги ? это сложно бюрократически или нет ? хочу что-то заказать больше 150 евро
BTW, налоги сейчас начиная с сотки, а не со 150. Сложность процедур зависит от местного доставщика и собственного желания. Если Новая Почта, то можно или заниматься растаможкой самостоятельно или поручить им и все налоги и услуги их брокера оплатить уже им при получении посылки. Они пришлют письмо на элпочту с вопросом по какому пути идти.
Если китайцы, как они это обычно делают, занизят стоимость посылки, есть шанс, что таможня поверит и пропустит без налогов, но тут, как повезёт.
GUD написав:значит дело с вирусом действительно плохо...
Сегодня на РБК случайно прочитал новость - https://www.rbc.ru/business/13/02/2020/5e45402a9a794749f30b92b8 «Газпром» из-за вируса перевел переговоры с Китаем в дистанционный режим. С одной стороны, есть повод кому-то порадоваться, что "у соседа корова сдохла", но меня больше всего напрягла фраза в тексте новости - "Есть временные рекомендации Министерства здравоохранения Китая служащим государственных компаний Китая находиться дома и не посещать места массового сбора населения Вот и думайте после этого, насколько серьёзной проблемой этот вирус считает само китайское правительство, что даёт такие "рекомендации". PS: за последние 3 недели у меня АлиЕкспресс трижды переносил сроки доставки посылки...