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Нацбанк очікує, що ставки за
іпотекою впадуть до 15% річних

Нацбанк очікує, що ставки за іпотекою впадуть до 15% річних
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:16

Нацбанк очікує, що ставки за іпотекою впадуть до 15% річних

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України очікують, що ставки за іпотечними кредитами у 2020 році впадуть до 15% річних.

Дивися повний текст Нацбанк очікує, що ставки за іпотекою впадуть до 15% річних.
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