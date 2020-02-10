У Національному банку України очікують, що ставки за іпотечними кредитами у 2020 році впадуть до 15% річних.
Дивися повний текст Нацбанк очікує, що ставки за іпотекою впадуть до 15% річних.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 13:16
Нацбанк очікує, що ставки за іпотекою впадуть до 15% річних
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Дивися повний текст Нацбанк очікує, що ставки за іпотекою впадуть до 15% річних.
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