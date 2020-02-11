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Перейменування станції метро "Дорогожичі" на "Бабин Яр"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:29
Пропонуємо до обговорення:
Київська міська державна адміністрація (КМДА) має намір вирішити питання перейменування станції метро "Дорогожичі" в "Бабин Яр" шляхом електронного голосування.
Дивися повний текст Перейменування станції метро \"Дорогожичі\" на \"Бабин Яр\" хочуть вирішити шляхом електронного голосування
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Додано: Чет 13 лют, 2020 13:29
Т.е. деньги получены, решение принято, голосовалка выдаст нужное решение. Ходят слухи что за этим фондом стоит запоребрик ..
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mvi
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