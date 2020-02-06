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На Донбасі планують
створити економічний хаб

На Донбасі планують створити економічний хаб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:58

На Донбасі планують створити економічний хаб

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Дивися повний текст На Донбасі планують створити економічний хаб.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:58

..называйте это как хотите, хоть ХАБ, хоть еще каким матерным словом, но НЕконтролируемую часть Донбасса надо отгородить "колючкой" в несколько рядов и противо-сепарскими рвами с крокодилами!!...
maestro71
 
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