Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Дивися повний текст На Донбасі планують створити економічний хаб.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 13:58
На Донбасі планують створити економічний хаб
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На Донбасі планують створити економічний хаб.
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:58
..называйте это как хотите, хоть ХАБ, хоть еще каким матерным словом, но НЕконтролируемую часть Донбасса надо отгородить "колючкой" в несколько рядов и противо-сепарскими рвами с крокодилами!!...
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