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Економіка Китаю відновлюється
від наслідків коронавірусу

Економіка Китаю відновлюється від наслідків коронавірусу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:41

Економіка Китаю відновлюється від наслідків коронавірусу

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Reuters.

Дивися повний текст Економіка Китаю відновлюється від наслідків коронавірусу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:41

..угу...+255 умерших только за 1 день, 12 февраля!!.. Китай может и восстановится, если не вымрет половина к 2-3му кварталу...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:39

  maestro71 написав:..угу...+255 умерших только за 1 день, 12 февраля!!.. Китай может и восстановится, если не вымрет половина к 2-3му кварталу...

А рождается в день 48000 детей...
Зелене болото
sergnemo68
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