Про це повідомляє Reuters.
Дивися повний текст Економіка Китаю відновлюється від наслідків коронавірусу.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 14:41
Економіка Китаю відновлюється від наслідків коронавірусу
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Дивися повний текст Економіка Китаю відновлюється від наслідків коронавірусу.
Додано: Чет 13 лют, 2020 14:41
..угу...+255 умерших только за 1 день, 12 февраля!!.. Китай может и восстановится, если не вымрет половина к 2-3му кварталу...
Додано: Чет 13 лют, 2020 15:39
А рождается в день 48000 детей...
Зелене болото
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