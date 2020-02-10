Голова НБУ за три рази задекларував зарплату в 600 тисяч

Додано: Чет 13 лют, 2020 14:55

"УШАСТАЯ ЛЮБОВЬ". Ох как нам расхвалиивают свои непостижымые успехи "центральные банкиры"получая при этом невообразимые зарплаты. И мы "радуемся". И радуемся мы не естественно, а лишь "ушами". Приблизитель так же, как и россияне, которые любят свою власть глазами и ушами по телевизору. Вы спросите, а почему такая "ушастая" у украинцев любовь? Да потому, что реального увеличения "банковской прибыли" простой люд никак не заметил, хотя все больше и все чаще банки вынуждены посещать. Ни услуги не стали дешевле, ни очередей не стало меньше. Правда, как сообщают СМИ, банкиры стали еще больше получать за свой успешный труд. И делают это они вместе со всякими там "наблюдателями" в банковских советах. Оказывается, что эти самые "наблюдатели" за свои эти наблюдения тоже больше стали отхватывать. Как-то трудно, наверное к сожалдению, себя заставить всему этому, что не касается нас, простого люда, искренне радоваться