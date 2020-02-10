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Голова НБУ за три рази задекларував зарплату в 600 тисяч
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Додано: Чет 13 лют, 2020 14:55
Пропонуємо до обговорення:
Глава Національного банку Яків Смолій в січні три рази декларував отримання зарплати на загальну суму майже 600 тисяч гривень. Про це свідчать дані в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в четвер, 13 лютого.
Дивися повний текст Голова НБУ за три рази задекларував зарплату в 600 тисяч
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R2
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Додано: Чет 13 лют, 2020 14:55
"УШАСТАЯ ЛЮБОВЬ". Ох как нам расхвалиивают свои непостижымые успехи "центральные банкиры"получая при этом невообразимые зарплаты. И мы "радуемся". И радуемся мы не естественно, а лишь "ушами". Приблизитель так же, как и россияне, которые любят свою власть глазами и ушами по телевизору. Вы спросите, а почему такая "ушастая" у украинцев любовь? Да потому, что реального увеличения "банковской прибыли" простой люд никак не заметил, хотя все больше и все чаще банки вынуждены посещать. Ни услуги не стали дешевле, ни очередей не стало меньше. Правда, как сообщают СМИ, банкиры стали еще больше получать за свой успешный труд. И делают это они вместе со всякими там "наблюдателями" в банковских советах. Оказывается, что эти самые "наблюдатели" за свои эти наблюдения тоже больше стали отхватывать. Как-то трудно, наверное к сожалдению, себя заставить всему этому, что не касается нас, простого люда, искренне радоваться
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e_buravlev
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Додано: Чет 13 лют, 2020 14:56
Ноу коментс..
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vtn0704_
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Додано: Чет 13 лют, 2020 14:57
и це вважаєте нормально в країні де йде війна. цьому смолію та його покровителям пофіг Україна. головне набити мошну. чисто жлобська звичка. не має гірше пана чим пан з івана. свої рідні нищать цю країну не гірше загарбників.
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wwc7373
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