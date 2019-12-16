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Где отпраздновать
День влюбленных 2020

Где отпраздновать День влюбленных 2020
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:20

Где отпраздновать День влюбленных 2020

Не знаете, где провести День влюбленных или что подарить любимому/любимой? Надоели кафе и кинотеатры? :wink:

Finanace.ua нашли интересные и нетривиальные варианты празднования 14 февраля

Пишите в комментариях свои идеи и варианты!
Ірина_
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