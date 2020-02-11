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Як народилася “Слуга народу” і де взяла понад 200...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 лют, 2020 15:27
Пропонуємо до обговорення:
Від моменту реєстрації партії “Слуга народу” минуло лише 2 роки
Дивися повний текст Як народилася “Слуга народу” і де взяла понад 200 мільйонів на вибори
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Додано: Чет 13 лют, 2020 15:27
Хорошая работа, Игорь Валерьевич!
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Додано: Чет 13 лют, 2020 15:42
Отбелили без отбеливателя.
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