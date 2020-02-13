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В Україні з'явиться новий
міжнародний аеропорт для...

В Україні з'явиться новий міжнародний аеропорт для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 18:31

В Україні з'явиться новий міжнародний аеропорт для...

Пропонуємо до обговорення:
Поки в столиці для модернізації аеропорту "Бориспіль" шукають кредит, у Київській облдержадміністрації (ОДА) заявили, що аеропорт в Білій Церкві отримає статус міжнародного і обслуговувати лоукостери. Про це розповів голова ОДА Олексій Чернишов.

Дивися повний текст В Україні з'явиться новий міжнародний аеропорт для лоукостерів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 18:31

Что за дичь. туда на такси будет добраться стоит дороже чем долететь. Или они предлагают на такси добраться до ЖД, дождаться поезда, заплатить 100 грн за него. У нас Жуляны полупустой сейчас.
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 18:55

Это вам не Шулявский путепровод,деньги можно дербанить бесконечно.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:37

  sena_2008atp написав:Это вам не Шулявский путепровод,деньги можно дербанить бесконечно.

Опять переняли опыт "агрессора"(с) - мегастройки вдали от глаз (типа космодрома "Восточный", "олимпийских городков" и т.п.).
1. И деньги можно закатывать во "взлётную полосу" бесконтрольно
2. И людям глаза не мозолит
3. Пропаганда преподнесёт как "перемогу"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:51

Первый международный маршрут лоукоста из Белки: чемодан-сарай-Гостомель
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 21:43

Re: В Україні з'явиться новий міжнародний аеропорт для...

а что там - люди не живут?! Нормальная практика, развивать не только столицу и миллионники. ЖД подгонят, ренткар офисы, автобусы. Желаю Белой Церкви развития!
pirat-d
 
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