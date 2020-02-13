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В Україні з'явиться новий
міжнародний аеропорт для...

В Україні з'явиться новий міжнародний аеропорт для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 18:31

В Україні з'явиться новий міжнародний аеропорт для...

Пропонуємо до обговорення:
Поки в столиці для модернізації аеропорту "Бориспіль" шукають кредит, у Київській облдержадміністрації (ОДА) заявили, що аеропорт в Білій Церкві отримає статус міжнародного і обслуговувати лоукостери. Про це розповів голова ОДА Олексій Чернишов.

Дивися повний текст В Україні з'явиться новий міжнародний аеропорт для лоукостерів.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 18:31

Что за дичь. туда на такси будет добраться стоит дороже чем долететь. Или они предлагают на такси добраться до ЖД, дождаться поезда, заплатить 100 грн за него. У нас Жуляны полупустой сейчас.
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 21:43

Re: В Україні з'явиться новий міжнародний аеропорт для...

а что там - люди не живут?! Нормальная практика, развивать не только столицу и миллионники. ЖД подгонят, ренткар офисы, автобусы. Желаю Белой Церкви развития!
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 22:28

Re: В Україні з'явиться новий міжнародний аеропорт для...

  pirat-d написав:ЖД подгонят, ренткар офисы, автобусы.

Это Вы сейчас про Нью-Васюки или Белую Церковь ? {сарказм детектед!}

PS: кстати, давно там были ? Рекомендую. Начните с Дендро-парка Александрия.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:22

  LutsMan написав:
  pirat-d написав:ЖД подгонят, ренткар офисы, автобусы.

Это Вы сейчас про Нью-Васюки или Белую Церковь ? {сарказм детектед!}

PS: кстати, давно там были ? Рекомендую. Начните с Дендро-парка Александрия.


Это я сейчас про Варшава-Модлин, Мюнхен-Меммингем, Осло-Торп и многие другие лоукост-хабы. Кстати, давно в них были? Рекомендую, слетайте, проникнитесь инфраструктурой и загруженностью полётами.

В Белой Церкви к счастью тоже бывал - милый, зелёный городок,с доброжелательными людьми, недалеко от столицы. Они тоже заслуживают развитие инфраструктуры своего города, удобство транспорта и других благ, которые считаются нормой в 21 веке.
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:06

  ssnet написав:Что за дичь. туда на такси будет добраться стоит дороже чем долететь. Или они предлагают на такси добраться до ЖД, дождаться поезда, заплатить 100 грн за него. У нас Жуляны полупустой сейчас.

Шатлы будут курсировать. Тот же Бергамо- Милан, Париж Бове. Успешно работают.Хорошая инициатива. Это будет привлекать авиакомпании. Насчёт Жулян согласен. Нужно его загружать тоже.
SMOKE
 
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