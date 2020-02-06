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Опубліковано список смартфонів
Huawei, які отримають...

Опубліковано список смартфонів Huawei, які отримають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:07

Опубліковано список смартфонів Huawei, які отримають...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Huawei все більше розширює охоплення фірмової оболонки EMUI 10 на основі свіжої версії операційної системи Android 10.

Дивися повний текст Опубліковано список смартфонів Huawei, які отримають Android 10 до кінця лютого.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:07

Жаль что нет HUAWEI Y5 :')
foxykuro008
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