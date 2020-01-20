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Ощадбанк знизив відсоткові
ставки за іпотечними кредитами

Ощадбанк знизив відсоткові ставки за іпотечними кредитами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:19

Ощадбанк знизив відсоткові ставки за іпотечними кредитами

Пропонуємо до обговорення:
Тепер ставки за іпотечними кредитами стартують від 15,99% при сплаті 20% вартості житла.

Дивися повний текст Ощадбанк знизив відсоткові ставки за іпотечними кредитами.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:19

Ахрессор назвал среднюю!!! действующую ипотеку в 8,9% издевательской. Будут снижать ее до 8%.
astatempo
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