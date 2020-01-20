Тепер ставки за іпотечними кредитами стартують від 15,99% при сплаті 20% вартості житла.
Дивися повний текст Ощадбанк знизив відсоткові ставки за іпотечними кредитами.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 19:19
Ощадбанк знизив відсоткові ставки за іпотечними кредитами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ощадбанк знизив відсоткові ставки за іпотечними кредитами.
Додано: Чет 13 лют, 2020 19:19
Ахрессор назвал среднюю!!! действующую ипотеку в 8,9% издевательской. Будут снижать ее до 8%.
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