Найбільш часті проблеми, на які скаржаться клієнти банків в Україні, так чи інакше пов'язані з недостовірною або неповною інформацією від фінустанов
Дивися повний текст Потрібно змусити людей читати документи: експерт про махінації банкірів.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 07:34
Потрібно змусити людей читати документи: експерт про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Потрібно змусити людей читати документи: експерт про махінації банкірів.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 07:34
При "Совке" в банке на стене висела табл. с "условиями" депозита:
3% - если пролежит год, и 2% - если заберешь ранее года. ВСЁ! И это был весь договор! При этом, ни какого кидалова!!!
Сейчас подписываешь 10 листов мелким текстом, где 90% - совершенно ненужного текста на непонятном языке и при этом тебя все равно "КИНУТ"!
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