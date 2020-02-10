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Потрібно змусити людей читати
документи: експерт про...

Потрібно змусити людей читати документи: експерт про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 07:34

Потрібно змусити людей читати документи: експерт про...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільш часті проблеми, на які скаржаться клієнти банків в Україні, так чи інакше пов'язані з недостовірною або неповною інформацією від фінустанов

Дивися повний текст Потрібно змусити людей читати документи: експерт про махінації банкірів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 07:34

При "Совке" в банке на стене висела табл. с "условиями" депозита:
3% - если пролежит год, и 2% - если заберешь ранее года. ВСЁ! И это был весь договор! При этом, ни какого кидалова!!!
Сейчас подписываешь 10 листов мелким текстом, где 90% - совершенно ненужного текста на непонятном языке и при этом тебя все равно "КИНУТ"!
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:54

  Alexnik написав:При "Совке" в банке на стене висела табл. с "условиями" депозита:
3% - если пролежит год, и 2% - если заберешь ранее года. ВСЁ! И это был весь договор! При этом, ни какого кидалова!!!
Сейчас подписываешь 10 листов мелким текстом, где 90% - совершенно ненужного текста на непонятном языке и при этом тебя все равно "КИНУТ"!

Угу -- никакого "кидалова" -- просто деньги в "бумагу" превратились при розвале этого самого совка.
И "договор" при совке был -- просто его читать никому не довали.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:40

_hunter,
совок не несет ответственности за события произошедшие после его смерти...
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:29

Читать это одно,а понимать прочитанное, специально написанное афеюристами банка ,это совсем другое.
finua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:42

Re: Потрібно змусити людей читати документи: експерт про...

Що значить "змусити" ? Депозит в банку - це людина вкладає гроші в банківський бізнес . Якщо ти безтолковий бізнесмен , неуважний чи байдужий до своїх власних грошей - то хто ж тобі винен . Ну і в дуже надійних банках відповідно низькі відсотки прибутку . От і все ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:46

  Alexnik написав:_hunter,
совок не несет ответственности за события произошедшие после его смерти...

А за события, "незадолго до" -- несет?..
_hunter
 
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