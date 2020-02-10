Найбільш часті проблеми, на які скаржаться клієнти банків в Україні, так чи інакше пов'язані з недостовірною або неповною інформацією від фінустанов
Дивися повний текст Потрібно змусити людей читати документи: експерт про махінації банкірів.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 07:34
Потрібно змусити людей читати документи: експерт про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Потрібно змусити людей читати документи: експерт про махінації банкірів.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:29
Читать это одно,а понимать прочитанное, специально написанное афеюристами банка ,это совсем другое.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:42
Re: Потрібно змусити людей читати документи: експерт про...
Що значить "змусити" ? Депозит в банку - це людина вкладає гроші в банківський бізнес . Якщо ти безтолковий бізнесмен , неуважний чи байдужий до своїх власних грошей - то хто ж тобі винен . Ну і в дуже надійних банках відповідно низькі відсотки прибутку . От і все ...
Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:46
Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:10
Если в договоре написано что банк меняет свои комисии как захочет и публикует на своем сайте, то можно договор и не читать.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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