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Джефф Безос купив маєток за
рекордні для Лос-Анджелеса...

Джефф Безос купив маєток за рекордні для Лос-Анджелеса...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:31

Джефф Безос купив маєток за рекордні для Лос-Анджелеса...

Пропонуємо до обговорення:
Засновник компанії Amazon і найбагатша людина в світі Джефф Безос купив у медіамагната Девіда Геффена особняк - Warner Estate в Беверлі-Хіллз за $165 млн, повідомляє The Wall Street Journal. Для Лос-Анджелеса ця угода стала рекордною.

Дивися повний текст Джефф Безос купив маєток за рекордні для Лос-Анджелеса $165 млн (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:32

..м-дааа..дача почти любого из "народных судей" в каком-нибудь замызганном районе укр.захолустья выглядит намного привлекательнее и "весомее".. а тут...и 165 "ляма"?!.. за ШО?!... там что картоха лучше растет в этом БеверлиХиллз, или шашлычек вкуснее получается с Калифорнийским душклм, или караси какие особенные водятся в бассейне?!.. тьфу одним словом!!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:17

судья живет за забором, и боиться любого шороха. А тут столкьо денег отваливаешь не за домишко, а за то что он расположен в киностолице мира, среди кинозвезд и самых успешнейших и талантливых людей Америки, а возможно и мира
redmax11
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:26

Симпатичненько, прямо как в Крыму... :-)
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:38

крыша облезшая, нищеброд какой-то ваш безос
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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