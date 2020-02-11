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Зеленський - бізнесу:
Чистимо Україну від бруду

Зеленський - бізнесу: Чистимо Україну від бруду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:37

Зеленський - бізнесу: Чистимо Україну від бруду

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками Європейської Бізнес Асоціації, Американської торговельної палати та Спілки українських підприємців.

Дивися повний текст Зеленський - бізнесу: Чистимо Україну від бруду.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:38

найбільш брудна річ - це гроші. в прямому сенсі, просто розсадник зарази. Мова про це в статті? чистять вони країну...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:40

Сейчас мы “чистим” Украину от всей грязи, а ее очень много. Аж 73%
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:48

От себя и своих ермаков очисть Украину, плесень зеленая!
simku01
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