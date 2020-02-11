Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками Європейської Бізнес Асоціації, Американської торговельної палати та Спілки українських підприємців.
Дивися повний текст Зеленський - бізнесу: Чистимо Україну від бруду.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:37
Зеленський - бізнесу: Чистимо Україну від бруду
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Дивися повний текст Зеленський - бізнесу: Чистимо Україну від бруду.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:38
найбільш брудна річ - це гроші. в прямому сенсі, просто розсадник зарази. Мова про це в статті? чистять вони країну...
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