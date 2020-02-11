Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками Європейської Бізнес Асоціації, Американської торговельної палати та Спілки українських підприємців.
Дивися повний текст Зеленський - бізнесу: Чистимо Україну від бруду.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:37
Зеленський - бізнесу: Чистимо Україну від бруду
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Дивися повний текст Зеленський - бізнесу: Чистимо Україну від бруду.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:38
найбільш брудна річ - це гроші. в прямому сенсі, просто розсадник зарази. Мова про це в статті? чистять вони країну...
Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:33
а мне нравится то, что делает народный Президент для страны в целом. А нечисть, которой аж 8% появилось в стране (но не 27% как они себя упорото насчитывают) должна быть уничтожена. Она мешает жить стране.
А делает Президент следующее.
1. Он создает спрос в стране, которая потеряла основные трудовые ресурсы при порошенко. Для этого он заманывает за счет оффшорных условий в страну пии. В результате в Украину начнут возвращаться люди с заработков.
2. Он говорит и не только о мире, дружбе и жвачке, что очень не любит северный враг.
3. Страна при нем стала вызывать доверие спекулянтов и инвесторов, посмотрите как упали страви по ОВГЗ. Мы получили доступ к международным финансовым ресурсам. Значит ЕС и США увидели реальные дела в след за обещаниями Президента.
4. Разведка, СБУ, прокуратура и полиция встряхнулась и все больше занимается вопросами, для которых они и созданы в государстве, а не так как это было раньше, что у многих были подозрения, что частично работают они на северного агрессора.
5. Бизнес начинает потихоньку работать. Это из последних коммуникаций с подопечными.
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