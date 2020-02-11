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Зеленський - бізнесу:
Чистимо Україну від бруду

Зеленський - бізнесу: Чистимо Україну від бруду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:37

Зеленський - бізнесу: Чистимо Україну від бруду

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками Європейської Бізнес Асоціації, Американської торговельної палати та Спілки українських підприємців.

Дивися повний текст Зеленський - бізнесу: Чистимо Україну від бруду.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:38

найбільш брудна річ - це гроші. в прямому сенсі, просто розсадник зарази. Мова про це в статті? чистять вони країну...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:40

Сейчас мы “чистим” Украину от всей грязи, а ее очень много. Аж 73%
p_a_l
 
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От себя и своих ермаков очисть Украину, плесень зеленая!
simku01
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:33

а мне нравится то, что делает народный Президент для страны в целом. А нечисть, которой аж 8% появилось в стране (но не 27% как они себя упорото насчитывают) должна быть уничтожена. Она мешает жить стране.

А делает Президент следующее.

1. Он создает спрос в стране, которая потеряла основные трудовые ресурсы при порошенко. Для этого он заманывает за счет оффшорных условий в страну пии. В результате в Украину начнут возвращаться люди с заработков.
2. Он говорит и не только о мире, дружбе и жвачке, что очень не любит северный враг.
3. Страна при нем стала вызывать доверие спекулянтов и инвесторов, посмотрите как упали страви по ОВГЗ. Мы получили доступ к международным финансовым ресурсам. Значит ЕС и США увидели реальные дела в след за обещаниями Президента.
4. Разведка, СБУ, прокуратура и полиция встряхнулась и все больше занимается вопросами, для которых они и созданы в государстве, а не так как это было раньше, что у многих были подозрения, что частично работают они на северного агрессора.
5. Бизнес начинает потихоньку работать. Это из последних коммуникаций с подопечными.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:40

Кто-нибудь, сообщите Карабасу - Буратино нашелся!
mvi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:13

Ну вот буквально недавно был "очищен" офис от грязной еды и скотча
https://www.bbc.com/ukrainian/news-5148 ... mD2Lj9Yb5U
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:32

Когда Гетманцева и Маркарову отправите на свалку истории????
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:56

С сентября по нарастающей падает промпроизводство, в январе может быть уже и двузначная цифра. В последнем квартале резко замедлился рост ВВП.
В 1 квартале этого года получим не больше 1% рост ВВП в годовом измерении.
Невыполнение бюджета, невыплата зарплат нарастают.
Чистим так что гай шумит!
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:02

  mvi написав:Кто-нибудь, сообщите Карабасу - Буратино нашелся!


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