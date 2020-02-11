Зеленський - бізнесу: Чистимо Україну від бруду

buratinyo написав:

а мне нравится то, что делает народный Президент для страны в целом. А нечисть, которой аж 8% появилось в стране (но не 27% как они себя упорото насчитывают) должна быть уничтожена. Она мешает жить стране.А делает Президент следующее.1. Он создает спрос в стране, которая потеряла основные трудовые ресурсы при порошенко. Для этого он заманывает за счет оффшорных условий в страну пии. В результате в Украину начнут возвращаться люди с заработков.2. Он говорит и не только о мире, дружбе и жвачке, что очень не любит северный враг.3. Страна при нем стала вызывать доверие спекулянтов и инвесторов, посмотрите как упали страви по ОВГЗ. Мы получили доступ к международным финансовым ресурсам. Значит ЕС и США увидели реальные дела в след за обещаниями Президента.4. Разведка, СБУ, прокуратура и полиция встряхнулась и все больше занимается вопросами, для которых они и созданы в государстве, а не так как это было раньше, что у многих были подозрения, что частично работают они на северного агрессора.5. Бизнес начинает потихоньку работать. Это из последних коммуникаций с подопечными.