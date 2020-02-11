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Зеленський - бізнесу:
Чистимо Україну від бруду

Зеленський - бізнесу: Чистимо Україну від бруду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:44

  buratinyo написав:а мне нравится то, что делает народный Президент для страны в целом. А нечисть, которой аж 8% появилось в стране (но не 27% как они себя упорото насчитывают) должна быть уничтожена. Она мешает жить стране.

А делает Президент следующее.

1. Он создает спрос в стране, которая потеряла основные трудовые ресурсы при порошенко. Для этого он заманывает за счет оффшорных условий в страну пии. В результате в Украину начнут возвращаться люди с заработков.
2. Он говорит и не только о мире, дружбе и жвачке, что очень не любит северный враг.
3. Страна при нем стала вызывать доверие спекулянтов и инвесторов, посмотрите как упали страви по ОВГЗ. Мы получили доступ к международным финансовым ресурсам. Значит ЕС и США увидели реальные дела в след за обещаниями Президента.
4. Разведка, СБУ, прокуратура и полиция встряхнулась и все больше занимается вопросами, для которых они и созданы в государстве, а не так как это было раньше, что у многих были подозрения, что частично работают они на северного агрессора.
5. Бизнес начинает потихоньку работать. Это из последних коммуникаций с подопечными.

Забористая дурь у вас милейший... Где покупаете?
Sam17a
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