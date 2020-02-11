Зеленський - бізнесу: Чистимо Україну від бруду

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buratinyo написав:а мне нравится то, что делает народный Президент для страны в целом. А нечисть, которой аж 8% появилось в стране (но не 27% как они себя упорото насчитывают) должна быть уничтожена. Она мешает жить стране.
А делает Президент следующее.
1. Он создает спрос в стране, которая потеряла основные трудовые ресурсы при порошенко. Для этого он заманывает за счет оффшорных условий в страну пии. В результате в Украину начнут возвращаться люди с заработков. 2. Он говорит и не только о мире, дружбе и жвачке, что очень не любит северный враг. 3. Страна при нем стала вызывать доверие спекулянтов и инвесторов, посмотрите как упали страви по ОВГЗ. Мы получили доступ к международным финансовым ресурсам. Значит ЕС и США увидели реальные дела в след за обещаниями Президента. 4. Разведка, СБУ, прокуратура и полиция встряхнулась и все больше занимается вопросами, для которых они и созданы в государстве, а не так как это было раньше, что у многих были подозрения, что частично работают они на северного агрессора. 5. Бизнес начинает потихоньку работать. Это из последних коммуникаций с подопечными.
buratinyo написав:а мне нравится то, что делает народный Президент для страны в целом. А нечисть, которой аж 8% появилось в стране (но не 27% как они себя упорото насчитывают) должна быть уничтожена. Она мешает жить стране.
А делает Президент следующее.
1. Он создает спрос в стране, которая потеряла основные трудовые ресурсы при порошенко. Для этого он заманывает за счет оффшорных условий в страну пии. В результате в Украину начнут возвращаться люди с заработков. 2. Он говорит и не только о мире, дружбе и жвачке, что очень не любит северный враг. 3. Страна при нем стала вызывать доверие спекулянтов и инвесторов, посмотрите как упали страви по ОВГЗ. Мы получили доступ к международным финансовым ресурсам. Значит ЕС и США увидели реальные дела в след за обещаниями Президента. 4. Разведка, СБУ, прокуратура и полиция встряхнулась и все больше занимается вопросами, для которых они и созданы в государстве, а не так как это было раньше, что у многих были подозрения, что частично работают они на северного агрессора. 5. Бизнес начинает потихоньку работать. Это из последних коммуникаций с подопечными.
В медкарте у вас наверно написано: - психических заболеваний нет - просто дурак.