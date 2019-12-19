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Китай знайшов ефективний
спосіб лікування коронавірусу

Китай знайшов ефективний спосіб лікування коронавірусу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:01

Китай знайшов ефективний спосіб лікування коронавірусу

Пропонуємо до обговорення:
У Китаї розробили ефективний спосіб лікування пневмонії, викликаної коронавірусів 2019 nCov. Про це повідомив Комітет з контролю і управління державним майном КНР, передають китайські ЗМІ.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:02

..мне казалось за заголовком последует вполне логичная для Китая и пр. тоталитарных империй пару строк типа: самым действенным методом от любого вируса оказался АК-74 калибра 7.62 + исправно работающие на рос.газе крематории.. это выглядело бы как-то более убеждающе, как мне кааацца!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:17

Самым действенным у них это всех в карцер. Выжил свободен. А переливание это для партийных руководителей.
papchik
 
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