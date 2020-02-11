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Вчені з'ясували, як довго
коронавірус може жити на одязі

Вчені з'ясували, як довго коронавірус може жити на одязі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:56

Вчені з'ясували, як довго коронавірус може жити на одязі

Пропонуємо до обговорення:
Китайський коронавірус COVID-19 може жити на неживих предметах більше тижня. Про це йдеться в результатах дослідження, опублікованого в The Journal of Hospital Infection.

Дивися повний текст Вчені з'ясували, як довго коронавірус може жити на одязі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:56

В канализации вирус может жить вечно.
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