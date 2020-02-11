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Вітренко подав до суду через невиплати йому премій за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:06
Пропонуємо до обговорення:
Виконавчий директор Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко подав до суду через невиплати йому премій за перемогу над російською компанією «Газпромом» в Стокгольмському арбітражі.
Дивися повний текст Вітренко подав до суду через невиплати йому премій за перемогу над «Газпромом»
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:06
А он что, в суде главным юристом был? Что входит в его рабочие обязанности? Премии себе выписывать?
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p_a_l
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:43
Правильно, только в суд, такого парня и кормушки лишили
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papazina
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