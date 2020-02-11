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Вітренко подав до суду через
невиплати йому премій за...

Вітренко подав до суду через невиплати йому премій за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:06

Вітренко подав до суду через невиплати йому премій за...

Пропонуємо до обговорення:
Виконавчий директор Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко подав до суду через невиплати йому премій за перемогу над російською компанією «Газпромом» в Стокгольмському арбітражі.

Дивися повний текст Вітренко подав до суду через невиплати йому премій за перемогу над «Газпромом».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:06

А он что, в суде главным юристом был? Что входит в его рабочие обязанности? Премии себе выписывать?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:43

Правильно, только в суд, такого парня и кормушки лишили
papazina
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:28

Суд с радость приймет его сторону за определенный процент от этой премии.
Он забывает что получивши 2,9 млрд, мы отказались от минимум 7 млрд, и я подозреваю что от России за 7 млрд он уже премию получил.
pogorelets
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:02

Премия и зарплата - это разные вещи.
Премию ему никто не обязан выплачивать в отличии от зарплаты (разве что у него контракт и там такие случаи оговорены, думаю такого нет - иначе бы он хрен делил с народом свои деньги). При чем тут выплата зарплаты - закон.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:12

Вітренко такий-же скандальний, як і його мама.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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