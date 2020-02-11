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Вітренко подав до суду через невиплати йому премій за...
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:06
Пропонуємо до обговорення:
Виконавчий директор Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко подав до суду через невиплати йому премій за перемогу над російською компанією «Газпромом» в Стокгольмському арбітражі.
Дивися повний текст Вітренко подав до суду через невиплати йому премій за перемогу над «Газпромом»
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R2
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:06
А он что, в суде главным юристом был? Что входит в его рабочие обязанности? Премии себе выписывать?
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p_a_l
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:43
Правильно, только в суд, такого парня и кормушки лишили
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papazina
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:28
Суд с радость приймет его сторону за определенный процент от этой премии.
Он забывает что получивши 2,9 млрд, мы отказались от минимум 7 млрд, и я подозреваю что от России за 7 млрд он уже премию получил.
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pogorelets
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:02
Премия и зарплата - это разные вещи.
Премию ему никто не обязан выплачивать в отличии от зарплаты (разве что у него контракт и там такие случаи оговорены, думаю такого нет - иначе бы он хрен делил с народом свои деньги). При чем тут выплата зарплаты - закон.
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LOKY
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:12
Вітренко такий-же скандальний, як і його мама.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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zloy_ukr
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