Про це в Facebook заступник гендиректора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм.
Дивися повний текст Справа на 55 мільйонів: \"Укроборонпром\" виграв суд у російської компанії.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:06
Справа на 55 мільйонів: "Укроборонпром" виграв суд у...
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Дивися повний текст Справа на 55 мільйонів: \"Укроборонпром\" виграв суд у російської компанії.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:06
хм.. выиграть суд укр.ГОС.компании в УКР суде..!??.. м-даа.. другой расклад как-бы и не предполагался.. однако Наему (видимо желающему "лавров" и ПРЕМИЙ Коболева-Витренко!!) стоит побороться с рассеянцами в судах "интуристов" - тогда можно и черкать пару строк победных..а пока - помалкивал бы в тряпочку при своей-то зп в неск. сотен тыс грн!!!
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