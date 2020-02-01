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Справа на 55 мільйонів:
"Укроборонпром" виграв суд у...

Справа на 55 мільйонів: "Укроборонпром" виграв суд у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:06

Справа на 55 мільйонів: "Укроборонпром" виграв суд у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в Facebook заступник гендиректора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм.

Дивися повний текст Справа на 55 мільйонів: \"Укроборонпром\" виграв суд у російської компанії.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:06

хм.. выиграть суд укр.ГОС.компании в УКР суде..!??.. м-даа.. другой расклад как-бы и не предполагался.. однако Наему (видимо желающему "лавров" и ПРЕМИЙ Коболева-Витренко!!) стоит побороться с рассеянцами в судах "интуристов" - тогда можно и черкать пару строк победных..а пока - помалкивал бы в тряпочку при своей-то зп в неск. сотен тыс грн!!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:39

Так Зе казав що завод Артем це завод Порошенко, а тепер виявляється він державний.
pogorelets
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